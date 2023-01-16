Изощренной мести не вышло: унизившую бывшего Шакиру подняли на смех

Бывшие партнеры — болезненная тема для многих, и звезды шоу-бизнеса не являются исключением. Недавно певица Шакира выпустила новую песню, в которой хотела унизить экс-бойфренда. Но ее попытка с треском провалилась.

Колумбийская певица спела о бывшем возлюбленном — известном футболисте Жераре Пике, который изменил ей с 22-летней любовницей. Многие уже окрестили новый трек Шакиры «гимном брошенок» и быстро разобрали на цитаты.

Но эту месть Пике вряд ли можно назвать красивой и изощренной, ведь текст песни слишком наивный и прямолинейный. Там есть вот такие строчки: «Я стою двух 22, Ты променял Rolex на Casio, Я переросла тебя» и все в таком духе.

Фанаты артистки остались в недоумении: разве это уровень Шакиры, топовой звезды мирового масштаба? Комментарии возмущенных пользователей Сети говорят сами за себя: «Зачем так унижаться?», «Не надо было ей этого делать», «Так неизящно.. уже перепела бы мадам Брошкину», «Очень дурацкий текст».