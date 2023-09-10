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Измученный недугами и нищетой: на Панкратова-Черного без слез не взглянешь (фото)

10 сентября 2023 10:15
Измученный недугами и нищетой: на Панкратова-Черного без слез не взглянешь (фото)

Снимки артиста шокировали его фанатов.

Александр Панкратов-Черный дебютировал на советских экранах в 1978 году, снявшись у Андрея Кончаловского в «Сибириаде». С того времени артист регулярно появляется в фильмах и сериалах, а также принимает участие в антрепризных спектаклях. Но недавние снимки артиста заставили поклонников беспокоиться о его состоянии.

Так, фотографией звезды советского экрана поделилась Екатерина Климова, с которой Панкратов-Черный работал над сериалом «По законам военного времени». В кадре они читают архивную газету, на обложке которой изображен молодой артист. И из-за этого возрастные изменения во внешности становятся еще заметнее.

Как отмечают пользователи Сети, звезда «Острова ненужных людей» выглядит значительно старше своих лет. На его лице заметны морщины, а седина лишь делает его старше. Другие же вспомнили, что не так давно артист жаловался на маленькую пенсию, из-за чего продолжает активно сниматься, хотя мог бы наслаждаться заслуженным отдыхом.

«Как Александр Васильевич изменился», «Панкратов-Черный совсем дедушка, не ожидал такого», «Как он изменился, постарел», — пишут удивленные поклонники.

Измученный недугами и нищетой: на Панкратова-Черного без слез не взглянешь (фото)
Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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