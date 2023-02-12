«Изменял» жене с «Маленькой Верой»: об этом романе Ефремова мало кто знал

На счету Михаила Ефремова уже пять официальных браков. Актер никогда не скрывал своей любвеобильности — среди коллег ходило множество слухов о частых служебных романах звезды. Заводить интрижки ему не мешали даже жены. Например, в начале 1990-х Ефремов добился расположения звезды «Маленькой Веры» Натальи Негоды.

В девушку он влюбился еще во времена студенчества, но она не воспринимала его всерьез. В конце 1980-х Михаил женился на сокурснице Елене Гольяновой. К нему пришла известность после роли в ленте «Благородный разбойник Владимир Дубровский». И Негода, наконец, обратила внимание на актера. Завязался страстный роман. Гольянова не была против этих отношений. По ее словам, их брак с Ефремовым стал обычной формальностью для решения квартирного вопроса.

Вскоре Михаил развелся с Еленой, но не спешил делать предложение Наталье. Он увлекся другой актрисой — Натальей Ионовой. А Негода спустя некоторое время эмигрировала в США.