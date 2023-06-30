Изменял, предавал, но возвращался: Панкратов-Черный всю жизнь любит эту красавицу (фото)

В жизни Александра Панкратова-Черного женщин было немало. Актер раз за разом поддавался соблазну, причиняя боль своей супруге, и даже не скрывал связи на стороне.

На заре своей карьеры артист полюбил Юлию Монахову. Возлюбленные хотели сыграть свадьбу, но в дело вмешался режиссер Владимир Монахов. Он посчитал, что начинающий актер хочет пробиться за счет связей своей жены, чем сильно оскорбил Панкратова-Черного.

Горделивый актер передумал идти с Монаховой в ЗАГС, но от совместной жизни с ней не отказался. В 80-х у пары появился сын. Когда мальчику было семь лет, звезда экрана ушел из семьи.

Александр Васильевич женился на Веронике Изотовой, но этот брак не просуществовал и года. Артист быстро осознал, что ошибся, и вернулся к Монаховой. Та нашла в себе силы простить его предательство.

Впоследствии знаменитости приписывали еще немало романов. Артист и сам признается, что у его избранницы «железное терпение». По уверению звезды, он хоть и имел многочисленные интрижки, но любил всегда только одну женщину. В 2012 году Панкратов-Черный и Монахова наконец поженились.