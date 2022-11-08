Измены, запои и 17-летняя любовница: чего народ не знал о любимом Дукалисе

Сергей Селин известен российским зрителям как Анатолий Дукалис в серии криминальных сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и других. Многие поклонники давно воспринимают артиста именно как стража порядка и не догадываются, какими скандалами наполнена его частная жизнь.

Как оказалось, прославленный артист далеко не всегда был верен своей жене, актрисе Ларисе Селиной. Во время гастролей он мог увлечься представительницей противоположного пола, а однажды познакомился с 17-летней поклонницей Анной. После первой встречи между ними появилась привязанность, поэтому знаменитость активно продолжал общение. И спустя 4 года почувствовал, что влюбился в нее.

Селин не стал жить на два дома, поэтому принял решение разойтись с супругой. И только после развода позволил себе начать полноценные отношения с Анной, а спустя некоторое время пара решила жить вместе. При этом, несмотря на постоянное отсутствие артиста дома из-за гастролей, в их доме далеко не все было гладко: Селин постоянно пил и устраивал дома скандалы.

Спасти ситуацию помогла лишь его теща. Мать Анны переселилась к ним в квартиру, после чего актер смог взять себя в руки и спасти отношения.

Сегодня супруги живут в мире и согласии и воспитывают двоих детей. Также Селин продолжает общение со своим старшим сыном Прохором, которому помогает и финансово. При этом наследник артиста поддерживает родителей и не считает, что в разводе виноват кто-то один.