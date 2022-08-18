Измены, развод и зависимость: как сложилась судьба одной из самых красивых актрис в СССР

Ирина Губанова вошла в историю советского кинематографа как одна из самых красивых актрис. Ее карьера началась с короткометражной ленты «Несчастливое число» — тогда артистке было всего 16 лет.

Этот проект ознаменовался для звезды не только дебютом: именно во время работы над ним она встретилась со своим будущим мужем Сергеем Гурзо. Вот только этот брак не был счастливым.

Супруг артистки не радовался тому, что она блистает на экранах. Успех Губановой действительно был оглушительным: сыграв в фильме «Первый троллейбус», она влюбила в себя большую часть мужского населения Советского Союза.

С этим Гурзо смириться не смог и начал глушить свою боль горячительными напитками. Однако это лишь усугубило имеющиеся в семье проблемы. Поймав мужа на изменах, Губанова подала на развод. Звезду, которая оказалась не готова мириться с неверностью и зависимостью возлюбленного, не остановил даже общий ребенок — дочь Анна.

После расставания с супругом актриса погрузилась в работу. Вскоре она наладила личную жизнь и снова вышла замуж. Вместе с супругом Александром Аршанским знаменитость переехала в Москву, оставив дочь в Санкт-Петербурге.

Впоследствии артистка, которой пришлось разрываться между мужем и наследницей, считала себя виноватой в том, что уделяла своему ребенку так мало внимания. Ситуацию усугубил и тот факт, что у Анны начались проблемы с психикой.

Со временем актриса стала меньше появляться в кино: она увлеклась дубляжом и занималась лишь тем, что озвучивала фильмы. Как пишет канал Яндекс.Дзен «Вехи истории », в последний раз звезда засветилась на съемочной площадке, снимаясь в картине «Три дня вне закона», вышедшей на экраны в 1992 году. Спустя восемь лет после этого жизнь любимой многими артистки оборвалась. В возрасте 60 лет Губанова скончалась от воспаления легких.