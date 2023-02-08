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Киноафиша Статьи Изменщик и тиран: от развода с Гайдаем Гребешкову остановили всего шесть слов

Изменщик и тиран: от развода с Гайдаем Гребешкову остановили всего шесть слов

8 февраля 2023 20:45
Изменщик и тиран: от развода с Гайдаем Гребешкову остановили всего шесть слов

Дело не обошлось без угроз.

Режиссером Леонид Гайдай был потрясающим, а вот семьянином — довольно посредственным. Целых 40 лет кинодел прожил со своей женой Ниной Гребешковой. Однако этот брак висел на волоске.

По слухам, маэстро не только снимал в своих картинах обнаженных актрис, но и проявлял к ним активный интерес. В свое время о домогательствах со стороны режиссера рассказали Светлана Светличная и Наталья Варлей.

Гребешковой же приходилось мириться не только с «ухаживаниями» возлюбленного за другими женщинами, но и с тем, что ее саму он открыто называл «некрасивой». Актриса отказалась от карьеры ради мужа-тирана и взвалила на свои плечи все обязанности по дому, даже лампочки вкручивала самостоятельно.

Однажды терпение Нины Павловны кончилось — она собрала чемодан и всерьез собралась уйти от Гайдая. Тогда режиссер произнес всего шесть слов, которые остановили его супругу. «Нинок, я без тебя не проживу», — заявил кинодел, после чего Гребешкова больше никогда не пыталась с ним развестись.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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