Изменился не только нос: хирург вывел Арзамасову на чистую воду

Артистка не была честна с публикой.

Несколько дней назад Лиза Арзамасова шокировала поклонников откровенным рассказом. Как оказалось, звезда экрана не так давно решилась на ринопластику из-за травмы. Но выяснилось, что к врачам артистка обращалась не только для того, чтобы исправить нос.

Так, по словам пластического хирурга, Арзамасова действительно переделала нос. Специалистам удалось не оставить никаких следов вмешательства, поэтому изменения совершенно не бросаются в глаза.

Однако во внешности Арзамасовой изменилось не только это. Как отметила специалист, по-другому теперь выглядят и губы артистки, что тоже может означать хирургическое вмешательство.

«Поменялась немного форма и размер верхней губы», — рассказывает специалист в интервью порталу Woman.

Сама Арзамасова пока никак не прокомментировала эти предположения. Артистка проигнорировала также и множество вопросов, которыми фанаты завалили ее в социальных сетях.