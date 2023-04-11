Изменился до ужаса: ахнете, увидев Макса из «Бригады» сейчас (фото)

Александр Высоковский заработал свою славу благодаря криминальной драме «Бригада». Именно он исполнил роль Макса, телохранителя Саши Белого, который в последних сериях оказывается предателем. Яркая роль стала трамплином для артиста, которого завалили предложениями о сотрудничестве.

После выхода «Бригады» артист активно работал и практически не покидал съемочную площадку. В то время вышли сериалы «Частный детектив», «Бухта пропавших дайверов» и, например, драма «Покушение». Однако со временем Высоковский все меньше и меньше появлялся на экранах, чем удивлял фанатов.

Как оказалось, артист решил освоить еще одну профессию и стал летчиком гражданской авиации. По словам знаменитости, небо стало его второй страстью, поэтому он с удовольствием оказывается за штурвалом самолета.

В последнее время артист вновь старается вернуться на экраны. Он активно снимается, что не оставляют без внимания его поклонники. Как отмечают фанаты, Высоковский не растерял своего таланта, но заметно изменился за прошедшее время. В нем уже невозможно узнать Макса Карельского, ведь он значительно похудел и теперь напоминает обычного русского пенсионера.