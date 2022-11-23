Изменилась и набрала несколько кило: чем сейчас занимается скандальная звезда «Дома-2» Либерж Кпадону

Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону появилась на свет в семье выходца из Африки и русской девушки. Смешение кровей подарило девушке необычную внешность, которая выделяла ее среди других красавиц. В 16 лет Либерж заметил арт-директор ночного клуба и пригласил ее работать танцовщицей. После школы девушка переехала в Москву и поступила в вуз на организатора культурно-массовых мероприятий, параллельно подрабатывая танцовщицей гоу-гоу.

В 2012 году Либерж засветилась в фильме «Вождь разнокожих». Прославил девушку скандальный проект «Дом-2», куда красавица-мулатка пришла в поисках любви. В программе Либерж крутила любовь то с Глебом Клубничкой, то с Антти Курхиненом, то с Иваном Барзиковым. Вместе с последним девушка и покинула проект, но отношения у пары не сложились. В 2013-м она вернулась в шоу, где создала пару с Евгением Рудневым. Влюбленные успели пожениться, но их брак продержался всего полгода.

После «Дома-2» Либерж занялась бизнесом, открыв свой ювелирный магазин. Следующим проектом знаменитости стала танцевальная школа и ресторан «Дикое яблоко». Но начинания Либерж Кпадону в бизнесе провалились. В 2016-м году Либерж задумалась о музыкальной карьере и стала брать уроки вокала.

Сейчас Либерж Кпадону владеет собственной студией лазерной эпиляции и выкладывает юмористические ролики в соцсети – у звезды почти триста тысяч подписчиков.