Изменила Шаталину: мало кто помнит, чем для Заворотнюк закончилась «Моя прекрасная няня»

«Мою прекрасную няню» смотрели в России, кажется, все: от мала до велика. Правда, почти никто не помнит или не знает, чем закончился длинный и трогательный ситком. А концовка, между прочим, вышла на зависть блокбастерам из Голливуда.

Последний сезон сериала назывался «Жизнь после свадьбы». А жизнь после свадьбы у героев Заворотнюк и Жигунова не задалась. Пара мечтала о ребенке, но все усилия шли псу под хвост. Не помогали даже врачи.

Дошло до того, что «прекрасная няня» согласилась на свидание с партнером Шаталина по бизнесу. Дело было на горнолыжном курорте. Однако прямо перед встречей, буквально за шаг до измены физической и сразу после измены моральной, Вика узнала, что находится в положении.

Тогда она передумала и вернулась назад к мужу. Этим странным и печально-радостным моментом закончилась эпоха «Моей прекрасной няни» для зрителей.