Изменила демону с женатым ангелом: скандальный роман на съемках «Зачарованных»

История о трех сестрах-волшебницах привлекала к телеэкранам тысячи зрителей. «Зачарованные» сочетали в себе интересный сюжет и мистику, а крепкие отношения, завязавшиеся между актерами во время съемок, создавали неповторимую атмосферу. Работа над сериалом сплотила главных героинь, и даже после окончания проекта они сохранили связь.

Кроме дружбы кое-кто из девушек обрел и тайное любовное увлечение.

Алисса Милано, сыгравшая Фиби Холливелл, закрутила роман с красавцем Брайаном Краузе. Пикантности этим отношениям придавал тот факт, что главный ангел «Зачарованных» был на тот момент женат. Но страсть между актерами была настолько сильной, что они оба про это забыли. Влюбленные не пытались скрыть свою связь, поскольку даже бульварная пресса узнала об этой интрижке.

Примечательно, что героиня девушки на экране отдавала предпочтение другому персонажу — демону Коулу, а некоторые были бы рады увидеть эту пару и в реальной жизни.