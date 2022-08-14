Излучают позитивную энергию: к этим 3 знакам Зодиака стоит держаться поближе

Знаки, которые буквально светятся от счастья и заряжают своей энергетикой окружающих.

"Ты наше солнышко", – в отношении некоторых знаков зодиака это не просто ласковые слова, а констатация факта. Люди, родившиеся под тремя созвездиями, в буквальном смысле слова светятся от позитивной энергии и заряжают ею даже самых хмурых прохожих. Рассказываем, какие же знаки зодиака могут обладают светлой солнечной аурой.

Лев

Пожалуй, нет ничего удивительного в том, что уроженцы огненного знака как будто светятся изнутри, и на этот огонек слетаются все окружающие. Львы являются одним из самых общительных и коммуникабельных знаков в зодиакальном круге, и люди искренне тянутся к ним.

Там, где уроженцы этого знака – там постоянный праздник.

Львы любят устраивать сюрпризы, вечеринки, даже обычный пикник они способны превратить в настоящее событие, которое надолго запомнится гостям. Они – душа компании и радушные хозяева, которые позаботятся о том, что никто не скучал и не грустил в уголочке. Поэтому люди хотят дружить со Львами, купаться в радости и счастье, которые они излучают.

Овен

Еще один огненный знак, который может похвастаться тем, что притягивает людей – это Овен. Пожалуй, дело в его самодостаточности. Представителю этого знака не нужно каких-то особенных ухищрений, чтобы почувствовать себя счастливым.

Когда Овен находится в приподнятом расположении духа, его радует и восхищает абсолютно любая мелочь – чьи-то добрые слова, лайк на фото в социальной сети, красивый вид за окном.

Своим настроением Овен легко заряжает окружающих – они как будто чувствуют ту позитивную энергетику, которую он излучает, и настраиваются на эту волну. Кроме того, уроженцы огненного знака привлекают людей своей харизмой и талантами.

Весы

Есть знаки зодиака, которые способны долгое время обходиться без общения, да и вообще не слишком сильно нуждаются в чьем-либо обществе. Однако это не о Весах – дети воздушной стихии жить не могут без людей вокруг.

И это взаимно – они притягивают к себе собеседников, словно магнитом. Вести диалог с Весами – настоящее удовольствие.

Они умны и харизматичны, начитаны и эрудированы, поэтому способны поддержать беседу на любую тему. Общение с Весами действует на собеседников вдохновляюще – они заряжаются их позитивной энергетикой и ценят те знания, которые почерпнули во время разговора. Поэтому представители воздушного знака выглядят такими притягательными.