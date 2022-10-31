Излечить можно лишь двумя способами: травму Милохина выявил эксперт

Даня Милохин последние недели не раз оказывался героем новостей. Сначала он покинул проект «Ледниковый период», а после расстался со своей возлюбленной. Оставшись без работы, звезда социальных сетей отправился в Дубай, откуда записал десяток откровенных видео со слезами на глазах.

Подобное поведение напугало его поклонников. Многие начали предполагать серьезные проблемы у артиста. Однако, как оказалось, такое поведение весьма типично для нарциссического типа личности, к которому и относится знаменитость. По словам психолога Гузель Сафиной, Милохин так и не смог справиться с травмами из детства, что и выливается в подобное поведение.

Как отмечает эксперт, Милохин на подсознательном уровне боится, что его вновь могут бросить, как бросила в детстве мать. Поэтому он и сбегает и из отношений, и с работы, чтобы не оказаться вдруг отвергнутым.

«Ему обязательно нужно убегать. Это особенность отвергнутых: они бессознательно из любых отношений пытаются улизнуть», — цитирует слова Сафиной портал Vnimanie.pro .

Исправить ситуацию, как уверена собеседница портала, могут лишь две вещи. По словам Сафиной, Милохину обязательно нужно обратиться к специалисту и решить все свои проблемы.