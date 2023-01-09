Изгнали из кино за профнепригодность: куда пропал красавец «Финист - Ясный сокол»

Актерский дебют Вячеслава Воскресенского можно назвать суперуспешным — ему досталась главная роль в сказке «Финист — Ясный сокол». Увы, но повторить успех у артиста не получилось. Он так и остался в памяти зрителей легендарным Финистом. Несмотря на оглушительный дебют и огромную популярность у женской аудитории, Воскресенскому не удалось удержаться на достигнутой высоте.

Дело в том, что актера «попросили» из Свердловского драматического театра по причине профнепригодности. Тогда Воскресенский пошел другим путем и окончил курсы по кинопроизводству. Однако и здесь ему не удалось реализоваться. В итоге Финист подался в похоронное бюро, где проработал восемь лет.

Затем актер решил вернуться туда, откуда начинал свой творческий путь. Воскресенский стал начальником цеха по обслуживанию актеров в киностудии Свердловска. За свою жизнь ему пришлось пережить болезнь матери, потерю квартиры, которую присвоили родственники, и многочисленные переезды. Сегодня у 74-летнего Воскресенского серьезные проблемы со здоровьем. Он перенес инсульт и остался парализованным.