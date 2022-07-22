«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу

Керем Бюрсин известен не только своей ролью в романтическом сериале «Постучись в мою дверь». Как оказалось, на заре карьеры он принял участие в фильме ужасов «Акулосьминог».

Сюжет ленты строится вокруг идеального оружия, созданного учеными, скрестившими акулу и осьминога. Когда исследователи решили выпустить свое детище на волю для экспериментов, оно взбунтовалось и попыталось отомстить им. Бюрсин в картине играет одну из главных ролей, а вместе с ним в фильме можно увидеть Сару Малакул Лэйн и Эрика Робертса.

Как пишет портал Elle Girl , картина стала одной из первых ролей для Бюрсина, который к тому времени лишь четыре года развивал свою актерскую карьеру. В тот период парень жил в США, где пытался зарекомендовать себя в Голливуде. Фильм был весьма негативно принят как зрителями, так и критиками, которые не остались в восторге от экспериментального сюжета.

«Издевка над зрителем», — именно так оценивают картину эксперты.

Сам Бюрсин также не скрывает, что «Акулосьминог» — это далеко не самая лучшая его работа. Знаменитость в нескольких интервью признавался, что совсем не гордится этой ролью.