Издевательства над актерами Гайдаю не простили: случившееся ужаснет каждого

Леонид Гайдай много лет вынашивал идею экранизировать произведения Михаила Зощенко. И в середине 70-х ему, наконец, удалось осуществить свой план.

В 1975 году на экраны вышла искрометная сатирическая комедия «Не может быть!». Фильм состоит из трех новелл, в основу которых легли три рассказа Михаила Зощенко. Съемки давались нелегко как режиссеру, так и актерам. Больше всего настрадались артисты, появившиеся в последней части — «Свадебное происшествие».

Одной из центральных фигур сюжета являлся праздничный стол для новобрачных. Он, действительно, был самым настоящим. А чтобы актеры не позарились на столь соблазнительный реквизит, Гайдай пошел на жесткие меры — режиссер облил весь стол керосином. Такую выходку актеры вряд ли ему простили.

Во время съемок стоял невероятный запах еды, поэтому артисты спешили отыграть сцену быстрее. Единственным продуктом, не источавшим аромат, была черная икра, ведь на самом деле ее имитировала охотничья дробь.