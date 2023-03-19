Избавиться от 5 кг за 1 минуту: эта уловка голливудских красавиц пригодится каждой

Поклонники американских знаменитостей привыкли видеть своих кумиров в идеальных образах и с профессионально выставленным освещением. Поэтому может сложиться впечатление, что голливудские звёзды никогда не позволяют себе лишнего, строго относятся к своему питанию, а все свободное время проводят в спортзалах.

Но, как и обычным людям, они порой не хотят соблюдать ограничения, запрещая себе сладости или фастфуд. И чтобы безупречно выглядеть в роскошных дизайнерских платьях, красавицы стали прибегать к одной уловке. Они надевают утягивающее белье, тем самым значительно уменьшая объемы фигуры и скрывая любые видимые недостатки в виде целлюлита или «ушек на бедрах».

Такой предмет одежды полюбился Дженнифер Лопес, Еве Лонгории, Кэти Холмс и Дженнифер Гарнер. А Ким Кардашьян даже разработала собственную линейку корректирующего белья, которое значительно облегчит жизнь миллионов женщин.