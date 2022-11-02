Избавился от Джулии Робертс: «красотка» чудом избежала жизни с «чудовищем»

Когда-то Мэттью Перри и Джулия Робертс были яркой и красивой парой. Актриса потеряла голову от голубоглазого брюнета, не догадываясь, к чему это приведет.

Звезда «Друзей» увлекся не только коллегой по цеху, но и спиртным вместе с запрещенными препаратами. По словам актера, он принимал обезболивающие таблетки в огромном количестве, запивая их водкой. В результате здоровье артиста, который 15 раз ложился в клинику для зависимых, было подорвано настолько, что он едва не погиб.

Перри перенес множество хирургических вмешательств, и врачи не давали никаких положительных прогнозов. Тем не менее актер буквально выкарабкался с того света. Вот только он лишился своей былой привлекательности и остался без Джулии Робертс.

Как оказалось, актер сам избавился от «красотки», заявив, что недостоин ее. Такой аргумент немало удивил звезду. Спорить она не захотела, а впоследствии стало очевидно, что артистка чудом избежала жизни с «чудовищем». «У меня нет слов, чтобы описать то замешательство, которое появилось на ее лице», — вспомнил о своем расставании с Робертс актер в интервью, которое дал для The New York Times, ABC News и People.