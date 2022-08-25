Избавилась от родного сына ради карьеры: о позорном поступке Полищук узнали все
Звездный наследник нашел оправдание для своей матери.
Актриса Любовь Полищук родила от своего первого мужа Валерия Макарова сына Алексея. Примерной матери из артистки не получилось. Когда мальчику было семь лет, звезда поспешила отдать его в интернат.
Повзрослев, Макаров-младший понял, почему его знаменитая мать так поступила. Алексей отметил, что Полищук избавилась от него ради того, чтобы строить карьеру. Звездный наследник пошел по стопам родителей и тоже стал актером. По его словам, порой эта профессия «диктует свои условия».
Была у позорного поступка Полищук, по уверению Алексея, и другая причина. Он заметил, что с годами все больше становился похожим на своего отца, а это сходство начало пугать Полищук. «Страх порождает порой неадекватные реакции», — подметил актер, уточнив, что не спешит осуждать свою маму за то, что она не пожелала заниматься его воспитанием.