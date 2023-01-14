Из звезды «Сумерек» сделали принцессу: такого стыда британцы еще не испытывали (фото)

Для большинства поклонников Кристен Стюарт так и осталась Беллой Свон из саги о вампирах под названием «Сумерки». Между тем актрисе посчастливилось сыграть такую роль, о которой другим ее коллегам по цеху остается только мечтать.

В фильме «Спенсер» артистка засветилась в образе принцессы Дианы. Не будет преувеличением сказать, что такого стыда британцы еще не испытывали. Далеко не все были рады видеть Стюарт в облике королевы людских сердец.

Зрители отметили, что у «статной и элегантной аристократки» Спенсер нет ничего общего с «необремененной грацией» Стюарт, из которой сделать настоящую принцессу крайне сложно. Именно за излишнюю наигранность актрису и раскритиковали.