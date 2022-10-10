Из звезды Голливуда в мастера маникюра: как сейчас выглядит очаровашка из фильма «Она — мужчина»

Аманда Байнс впервые появилась на экране, когда ей было 10 лет. Спустя три года у звезды уже было собственное ТВ-шоу. Однако карьера, которая столь успешно начиналась, закончилась весьма плачевно.

Лучше всего знаменитость смотрелась в комедийных ролях. Режиссеры буквально заваливали артистку предложениями, а потому, еще не достигнув совершеннолетия, она пополнила свою копилку большим количеством известных проектов.

Но в 2013 году неожиданно для своих фанатов Байнс выступила с заявлением о том, что мир кино ее разочаровал, поэтому она больше не хочет быть актрисой. «Я хочу больше не хочу сниматься», — подытожила Аманда в своих социальных сетях. На тот момент ей было 24 года.

Любопытно, что этому предшествовал ряд инцидентов, когда у звезды возникали проблемы с законом. Например, она водила авто в нетрезвом виде и хранила запрещенные препараты. В результате артистку отправили на лечение в психиатрическую клинику и признали недееспособной. Опекуном звезды стала ее мать.

Со временем Байнс пошла на поправку, однако о возвращении к актерской профессии речи не идет. От очаровашки из фильма «Она — мужчина» не осталось и следа: за прошедшие годы знаменитость сильно изменилась. Вредные привычки не лучшим образом сказались на ее внешности: актриса поправилась и постарела.

Как бы там ни было, без дела она не сидит. Как сообщает портал PageSix , из звезды экрана Аманда превратилась в мастера ногтевого сервиса. О своих достижениях на этом поприще она рассказывает поклонникам в социальных сетях.