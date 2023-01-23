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Из звезды Голливуда в колхозницу: как сегодня живет дрянная девчонка из клипов Aerosmith

23 января 2023 09:30
Из звезды Голливуда в колхозницу: как сегодня живет дрянная девчонка из клипов Aerosmith

Времени на съемочной площадке актриса предпочитает кое-что другое.


 

В 90-е Алисия Сильверстоун была мегапопулярной. Ее окрестили «девочкой Aerosmith» после того, как, снявшись в клипах популярной группы, звезда раз и навсегда покорила миллионы сердец.

Знаменитость отличалась невероятной красотой — огромные серые глаза, светлые волосы и очаровательная улыбка делали ее похожей на ангела. Девочки-подростки мечтали хоть капельку походить на звезду Голливуда, а мужчины — сводить ее на свидание. Теперь же все изменилось.

Из звезды мирового масштаба Сильверстоун превратилась в колхозницу. Актриса не завершила свою карьеру, но лишилась былой привлекательности и заметно поправилась. К тому же она не скрывает, что любит проводить время не на съемочной площадке, а в огороде. После того как артистка приобрела загородный дом, она тут же разбила грядки и начала выращивать овощи, чем сильно гордится. Из звезды Голливуда в колхозницу: как сегодня живет дрянная девчонка из клипов Aerosmith

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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