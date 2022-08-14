Из знаменитой династии: зрители не подозревали, кто сыграл в «Мэри Поппинс»
Многие не обратили внимания на известную фамилию.
В фильме «Мэри Поппинс, до свидания» внимание зрителей к себе приковали Наталья Андрейченко, Олег Табаков, Лариса Удовиченко и другие знаменитости советского кино, потому никто вдавался в подробности, кто играл маленьких Бэнксов.
А роль прелестной Джейн исполнила Анна Плисецкая — племянница знаменитой Майи Плисецкой. Так как сама балерина не оставила наследников, продолжателем династии Плисецких-Мессереров стала Анна.
После громкого успеха картины она приняла участие в еще одних съемках и навсегда завязала с кино. Плисецкая пошла по стопам великой родственницы и посвятила жизнь балету.
В определенной мере Анна повторила ее судьбу и в отношении личной жизни — у 50-летней артистки нет детей. Бездетность Плисецкая оправдала отсутствием денежных средств.
Такой ответ возмутил пользователей Сети, но свое негодование они направили не на актрису, а на ее тетю:
«Майя — эгоистка. Не такая уж дальняя родня — племянница, и никакой заботы о ее дальнейшей жизни, при том что имела такую возможность — что-то ей оставить в наследство. А ведь если бы о ней самой не заботились родственники, взяв ее под свою опеку, то кто знает, что бы с ней сталось».