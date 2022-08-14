Из знаменитой династии: зрители не подозревали, кто сыграл в «Мэри Поппинс»

В фильме «Мэри Поппинс, до свидания» внимание зрителей к себе приковали Наталья Андрейченко, Олег Табаков, Лариса Удовиченко и другие знаменитости советского кино, потому никто вдавался в подробности, кто играл маленьких Бэнксов.

А роль прелестной Джейн исполнила Анна Плисецкая — племянница знаменитой Майи Плисецкой. Так как сама балерина не оставила наследников, продолжателем династии Плисецких-Мессереров стала Анна.

После громкого успеха картины она приняла участие в еще одних съемках и навсегда завязала с кино. Плисецкая пошла по стопам великой родственницы и посвятила жизнь балету.

В определенной мере Анна повторила ее судьбу и в отношении личной жизни — у 50-летней артистки нет детей. Бездетность Плисецкая оправдала отсутствием денежных средств.

Такой ответ возмутил пользователей Сети, но свое негодование они направили не на актрису, а на ее тетю: