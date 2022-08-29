Из зануды в секс-бомбу: вот что стало с Кармен из «Детей шпионов»

Алекса Вега начала сниматься в кино в возрасте трех лет, но мировую славу получила благодаря приключенческой комедии Роберта Родригеса. В образе ответственной и строгой Кармен Кортес ее запомнил весь мир, но на этом карьера звезды не завершилась.

Вега состоялась как в профессиональном плане, так и в личной жизни. Проблем ни с одной из перечисленных сфер у нее не было: она приняла участие почти в сотне разнообразных проектов и удачно вышла замуж.

Отбоя от поклонников тоже не было, ведь из занудной девочки в «Детях шпионов», Алекса выросла в роковую красавицу, что все тот же Родригес продемонстрировал в фильме «Мачете убивает», где актриса сыграла наемницу.

Режиссер сыграл и более знаковую роль в жизни Веги — именно он повел ее к алтарю, где невесту ждал кинопродюсер Шон Ковел. К сожалению, брак не выдержал проверку временем; после развода Алекса узаконила отношения с Карлосом Пеной, которому родила трех детей.