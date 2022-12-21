Смотрите фильмы за 1
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Из-за нее брак трещал по швам: не поверите, кого винят в разводе Ярослава Бойко

Из-за нее брак трещал по швам: не поверите, кого винят в разводе Ярослава Бойко

21 декабря 2022 18:45
Из-за нее брак трещал по швам: не поверите, кого винят в разводе Ярослава Бойко

Терпение супруги артиста подошло к концу.

В жизни Ярослава Бойко произошли кардинальные перемены. Спустя 23 года брака актер развелся с женой — танцовщицей Рамуне Ходоркайте. Многие знают, что этот разрыв мог произойти еще в начале нулевых.

Тогда звезда экрана сделал ребенка своей коллеге по цеху — Евгении Добровольской. Актриса сохранила беременность, но появившегося на свет сына воспитывала сама. Тем временем Ходоркайте простила неверного мужа, старавшегося не говорить публично о своем внебрачном наследнике.

Теперь же в звездном семействе произошло нечто непоправимое. Поскольку причину развода супруги не комментируют, интернет-пользователи выдвигают свои версии. Некоторые из них вспомнили, что брак Бойко уже трещал по швам из-за актрисы Марии Порошиной, с которой артист снимался в сериале «Всегда говори всегда».

Звезды играли супружескую пару и так гармонично смотрелись вместе, что зрители решили, будто те крутят роман и за пределами съемочной площадки. К тому же в настоящий момент Порошина и Бойко задействованы в одном спектакле. При этом ходят слухи, что своего младшего сына Мария родила именно от Ярослава.

Из-за нее брак трещал по швам: не поверите, кого винят в разводе Ярослава Бойко

Тот факт, что звезда экрана не называет имя отца своего ребенка, лишь подогревает эти домыслы. Как пишет «Экспресс газета», пользователи Сети наперебой твердят о том, что жена Бойко, наконец, прозрела, поэтому и приняла решение о расставании.

Фото: Global Look Press, кадр из сериала «Всегда говори всегда»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video