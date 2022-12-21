Из-за нее брак трещал по швам: не поверите, кого винят в разводе Ярослава Бойко

В жизни Ярослава Бойко произошли кардинальные перемены. Спустя 23 года брака актер развелся с женой — танцовщицей Рамуне Ходоркайте. Многие знают, что этот разрыв мог произойти еще в начале нулевых.

Тогда звезда экрана сделал ребенка своей коллеге по цеху — Евгении Добровольской. Актриса сохранила беременность, но появившегося на свет сына воспитывала сама. Тем временем Ходоркайте простила неверного мужа, старавшегося не говорить публично о своем внебрачном наследнике.

Теперь же в звездном семействе произошло нечто непоправимое. Поскольку причину развода супруги не комментируют, интернет-пользователи выдвигают свои версии. Некоторые из них вспомнили, что брак Бойко уже трещал по швам из-за актрисы Марии Порошиной, с которой артист снимался в сериале «Всегда говори всегда».

Звезды играли супружескую пару и так гармонично смотрелись вместе, что зрители решили, будто те крутят роман и за пределами съемочной площадки. К тому же в настоящий момент Порошина и Бойко задействованы в одном спектакле. При этом ходят слухи, что своего младшего сына Мария родила именно от Ярослава.

Тот факт, что звезда экрана не называет имя отца своего ребенка, лишь подогревает эти домыслы. Как пишет «Экспресс газета», пользователи Сети наперебой твердят о том, что жена Бойко, наконец, прозрела, поэтому и приняла решение о расставании.