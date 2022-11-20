Из-за Марины в сериале «Граница: Таежный роман» кипели страсти: сегодня вы ее не узнаете (фото)

Именно героиня Ольги Будиной по имени Марина в сериале «Граница: Таежный роман» заставила драться героев Алексея Гуськова и Марата Башарова. Этот проект принес артистке огромную популярность, сохранить которую она, впрочем, не сумела.

Звезда экрана снялась в ряде других картин. При этом она не скрывает, что работа над большинством из них не принесла ей никакого удовольствия. Те проекты, которые выпускаются сегодня, разочаровали Будину. В итоге она приняла непростое решение о том, что хочет покинуть кинематограф.

Недавно знаменитость засветилась в программе «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым. Поклонники отметили, что за прошедшие годы она сильно изменилась. В первую очередь многие обратили внимание на то, что актриса набрала лишние килограммы. В то же время фанаты подчеркнули, что хоть Будину сегодня не так просто узнать, она осталась обаятельной и привлекательной.