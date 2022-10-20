Из-за глупости 4 миллионов американцев: как родился самый страшный сериал 90-х

Сериал «Секретные материалы» на протяжении 25 лет был одним из самых популярных во всем мире и заработал себе миллионы поклонников. История спецагентов ФБР Даны Скалли и Фокса Малдера заслуженно считается самой страшной из всех, что появлялись в девяностые на американском телевидении. Именно из сериала многие зрители впервые узнали о существовании пришельцев, мутантов, монстров и призраков.

Сценарист легендарного сериала Крис Картер признавался, что одним из главных источников, который привел его к созданию X-Files, cтал вышедший в 1991 году доклад профессора Гарварда Джона Э. Мака о том, что 3,7 млн жителей США искренне верят в похищения людей инопланетянами. Это число на тот момент составляло целых 3 процента населения огромной страны, поэтому игнорировать этот факт было довольно сложно.

Представляя руководству канала Fox сценарий пилотной серии, в которой зрители впервые сталкиваются с агентом Малдером, пытающимся отыскать свою украденную пришельцами сестру, Картер заявил, что похищение с помощью НЛО — это что-то «сродни религиозному переживанию», а значит, такая история будет интересна всем. Следующие два десятилетия подтвердили его правоту.