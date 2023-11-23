Из-за Бузовой на всех каналах ввели одно правило: одна часть ее тела оказалась под запретом

Ольга Бузова поделилась откровениями о своей внешности. Она раскрыла одну деталь, которая выдает ее сексуальность, а также создает определенные проблемы.

Звезда подчеркнула, что это ее природная особенность, а не заслуга пластических хирургов, к которым она никогда и не захаживала. Артистка отметила, что в шоу-бизнесе много привлекательных и «фантастических» артисток, но она предпочитает не сравнивать себя с ними.

Проблема телеведущей оказалась в том, что ее грудь выглядит слишком выразительно на экране, из-за этого ей приходится постоянно идти на уступки продюсерам и маскировать ее.