Из-за Бузовой на всех каналах ввели одно правило: одна часть ее тела оказалась под запретом
К таким откровения люди готовы не были.
Ольга Бузова поделилась откровениями о своей внешности. Она раскрыла одну деталь, которая выдает ее сексуальность, а также создает определенные проблемы.
Звезда подчеркнула, что это ее природная особенность, а не заслуга пластических хирургов, к которым она никогда и не захаживала. Артистка отметила, что в шоу-бизнесе много привлекательных и «фантастических» артисток, но она предпочитает не сравнивать себя с ними.
Проблема телеведущей оказалась в том, что ее грудь выглядит слишком выразительно на экране, из-за этого ей приходится постоянно идти на уступки продюсерам и маскировать ее.
«Я завожусь, когда на сцене выступаю. Бывает, что даже испытываю определенные чувства. У меня соски всегда стоят, кстати. Это проблема для телевидения, потому что меня постоянно просят их заклеивать, а я не хочу. В угоду своему каналу я их заклеиваю», — рассказала Бузова в YouTube-шоу «Вопрос ребром».