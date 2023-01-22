Из юной красотки в страшилище: что сотворили годы с главной злодейкой из «Гарри Поттера»

Большинство зрителей запомнили Хелену Бонем Картер в роли злой волшебницы Беллатрисы Лестрейндж в кинофраншизе о Гарри Поттере. Однако в фильмографии актрисы полно и других выдающихся проектов.

Впервые на больших экранах артистка засветилась в 80-е. Первой картиной с ее участием стал фильм «Узор из роз» 1983 года — в нем у звезды эпизодическая роль. Несмотря на это, режиссеры обратили внимание на юное дарование и начали приглашать ее в свои проекты.

Стоит отметить, что на заре карьеры Картер была настоящей красоткой. Чаще всего она играла романтических героинь, которые щеголяли перед зрителями в платьях и корсетах.

Между тем знаменитость признавалась, что роли подобных барышень никогда ее не привлекали. Гораздо больше артистке нравилось играть безумцев — таких, как Лестрейндж. По этой причине можно смело сказать, что из юной красотки в страшилище актриса превратилась с удовольствием.