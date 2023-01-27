Из тюрьмы в психлечебницу: о каком постыдном факте из биографии умалчивал Петренко

Игорь Петренко известен российскому зрителю как талантливый актер театра и кино. Поклонники знают его по фильмам «Водитель для Веры» и «Викинг». Артист не скрывается от своих фанатов и не избегает общения с прессой, но, как оказалось, далеко не о всех фактах своей биографии готов рассказывать публике.

Дело в том, что в 15 лет Петренко оказался на скамье подсудимых. Однажды он пошел отстаивать честь своей компании, а в результате драки один из его соперников скончался. По решению суда он год провел в камере «Матросской тишины», а после его отправили в психиатрическую лечебницу.

Как признавался артист, судьи долго не могли определить, виновен ли он. Сначала они воспринимали его как обвиняемого, а после — как свидетеля. В итоге спустя полтора года они изменили ему срок на условный, чему способствовала учеба в вузе, куда он успел поступить.

«Суд был на втором курсе института, в котором я уже тогда учился. Если бы не поступил, то неизвестно, что бы было», — вспоминал артист.

После Петренко долгие годы переживал о своем преступном прошлом. Справиться с этими мыслями ему помог театр: после выпуска он оказался в основном составе труппы Малого театра в Москве, где покорил публику своим талантом.