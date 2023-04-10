Из скромницы в роковую женщину: гляньте, как изменилась Марьяна из «Оттепели»

Анна Чиповская начала сниматься в кино в 2004 году. Артистка приняла участие во многих проектах, среди которых были, например, «Елки». Но по-настоящему известной ее сделал сериал Валерия Тодоровского «Оттепель», где она исполнила роль студентки МГУ Марьяны.

После этого проекта Чиповская стала одной из главных молодых артисток страны. Она появляется как популярных сериалах и фильмах, так и в независимом кино. Например, она покорила зрителей ролью эффектной грабительницы Наташи в картине «Блокбастер» и снялась в детективном сериале Николая Хомерики «Тайны города Эн».

Фанаты внимательно следят за жизнью и карьерой 35-летней артистки. По их мнению, с каждой новой работой она все больше и больше демонстрирует свой талант, а особенно хорошо ей удаются роли роковых женщин. Например, в фильме «Пассажиры. Последняя любовь на Земле» она покорила поклонников эффектной внешностью и, как считают зрители, идеально попала в роль.