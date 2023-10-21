Из скромницы в хозяйку борделя: как недуг и неудачи изменили Римму Маркову

Римме Марковой пришлось очень долго добиваться своей славы. Несмотря на то, что на театральную сцену она вышла еще в детстве, в кино она никак не могла перейти от эпизодов к центральным героиням. Впервые актриса появилась на экране в 1957 году, мелькнув в кадре в образе скромной многодетной матери в фильме «Рядом с нами».

А популярность к ней пришла лишь спустя 10 лет благодаря картине «Бабье царство». Этот фильм закрепил за Марковой образ настоящей сильной русской женщины, которая не боится мужских обязанностей и вынесла много страданий.

О трудностях и проблемах артистка знала не понаслышке. Она была замужем трижды, но ни в одном из браков, даже с испанским бароном Хосе Гонсалесом Марией Антонио, не обрела счастье. Последние годы жизни Маркова провела в одиночестве в очень маленькой однокомнатной квартире: все заработанные накопления она тратила на дочь и внука.

С конца 2000-х актриса страдала от серьезных недугов. Ее организм трижды атаковал рак, постоянные лечения и операции изменили и внешность звезды, и ее характер. У нее появились дополнительные проблемы с сердцем.

А в кино ей снова начали предлагать лишь эпизоды. Последней ролью Марковой стала хозяйка борделя в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика» в 2011 году. Спустя 4 года артистка скончалась.