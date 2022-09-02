Из серой мышки в императрицу: не поверите, какой Аллегрова была в 1-м классе

Властная и уверенная в себе Ирина Аллегрова производила на сцене впечатление яркой женщины. Ее по праву называли императрицей эстрады, используя образ из ее известного хита. Но оказалось, что так певица выглядела далеко не всегда: в детстве Ирина была скорее серой мышкой, чем звездой класса.

В Сети появилось архивное черно-белое фото из прошлого, на котором запечатлена маленькая школьница Аллегрова. Если бы не подпись под фото, то поклонники и не поверили бы, что перед ними изображена знаменитая певица. За партой сидит девочка в школьной форме и с большими бантами на темных волосах, прилежно поднимая руку вверх. На ее лице красуются круглые очки.

«А мальчик и не знал, с кем сидит за партой», «Какая естественная», «Очень милая», «Прекрасный снимок, но Ирину не узнать», — написали комментаторы под фото.

В первый класс будущая звезда пошла в 1959 году в Ростове-на-Дону, где тогда жила ее семья. Но уже через пару лет Ирине пришлось сменить школу, так как родители переехали в Баку.