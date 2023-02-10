Из семьи священника: внучка Валерия Золотухина никого не оставит равнодушным (фото)

Валерий Золотухин мог бы гордиться своей единственной внучкой — 25-летней Марией. Звездная наследница пошла по стопам именитого деда и вовсю покоряет кинематограф.

Зрители замерли в ожидании премьеры фильма «Праведник», в котором довелось засветиться юной артистке. Поклонники Золотухина уверены, что дебют его внучки на больших экранах будет успешным.

Любопытно, что Мария выросла в многодетной семье. Ее отец и сын актера Денис Золотухин стал священником. У актрисы есть две сестры Татьяна и Ольга, а также два брата Никон и Алексей.

Между тем, глядя на фотографии Золотухиной, многие интернет-пользователи отмечают, что ее внешность никого не оставит равнодушным. Звездная наследница унаследовала от знаменитого родственника не только любовь к актерской профессии, но и необычную и запоминающуюся внешность.