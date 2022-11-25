Из секс-символа в склочную старуху: до чего себя довела Рэйчел из «Бегущего по лезвию»

Шон Янг стала известна в 80-х, исполнив роль Рэйчел в культовом фильме «Бегущий по лезвию». Ее образ мгновенно стал культовым, а армия поклонников мечтала увидеть артистку в других проектах. Однако жизнь знаменитости сложилась совершенно иначе.

Дело в том, что после картины Ридли Скотта актриса погрязла в череде скандалов. Сначала ее коллега по фильму «Доппинг» Джеймс Вудс обвинил знаменитость в преследовании и домогательствах. Позднее Чарли Шин, с которым она вместе снималась в «Уолл-стрит» заявил, что Янг вела себя крайне неадекватно и пыталась сделать все, чтобы ее утвердили на главную роль в картине.

Громкие скандалы испортили репутацию артистки, и режиссеры перестали приглашать ее в фильмы, а продюсеры искали любой повод, чтобы не снимать ее в уже утвержденных проектах. Так, например, из-за незначительной травмы руки ее тут же заменили на Ким Бейсингер в «Бэтмене» Тима Бертона. Со временем артистка окончательно пропала с экранов и перестала сниматься.

Сегодня Янг рассказывает о своей жизни в социальных сетях. Не так давно она отметила 63-летие, но, в отличие от многих коллег, годы заметно сказались на ее внешности. Как утверждают многие пользователи Сети, в Янг теперь невозможно узнать ту самую Рэйчел, которая завоевывала сердца фанатов по всему миру.

Сама артистка при этом все еще готова вернуться на большие экраны. Она утверждает, что заслуживает этого намного больше других забытых актеров и ждет звонка от режиссеров.