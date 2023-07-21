Из секс-символа в альфонсы: жизнь знатно потрепала главную звезду бразильских сериалов (фото)

Рейнальдо Джанеккини прославился на весь мир благодаря сериалам «Семейные узы» и «Земля любви, земля надежды». Звезда бразильского телевидения покорил толпы фанаток по всему миру, однако лишь немногие из них знали, как тяжело складывается его жизнь вне съемочной площадки.

Дело в том, что на пике карьеры Рейнальдо стал мужем публицистки Марилии Габриэлы. Из-за этого союза многие решили, что артист пользуется влиянием своей жены, чтобы выбивать себе роли. Таблоиды тут же окрестили знаменитость альфонсом, и со всех сторон на него посыпались обвинения. Но все они были далеки от правды, ведь артист самостоятельно покорял и продюсеров, и миллионы поклонниц в Бразилии и за ее пределами.

В тот период Рейнальдо старался работать как можно больше, что не могло не сказаться на его отношениях. В итоге брак с Марилией распался, и он остался совсем один. А спустя некоторое время умер его отец, и врачи диагностировали у него рак крови.

Звезда экрана с трудом пережил трагичный период своей жизни. Ему удалось найти в себе силы, чтобы справиться с несчастьями, а благодаря лечению он победил страшный диагноз.

Сейчас Джанеккини старательно восстанавливает свою карьеру. Он вернулся на телевидение после долгого перерыва и уверен, что ему вновь удастся взобраться на олимп шоу-бизнеса и покорить зрителей.