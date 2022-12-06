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Из самой красивой женщины в это: фото Эмбер Херд до и после лишат дара речи

6 декабря 2022 18:00
Из самой красивой женщины в это: фото Эмбер Херд до и после лишат дара речи

Внешность артистки изменилась не в лучшую сторону.

Эмбер Херд за годы карьеры успела сняться во многих ярких проектах. Поклонники никогда не скрывали, что считают ее самой красивой звездой Голливуда, а в 2016 году специальное исследование подтвердило это. Как оказалось, лицо артистки на 91,85% соответствует золотому сечению Фибоначчи. Однако скандалы последних лет весьма негативно сказались на ее внешности.

Так, последние годы Эмбер проводит не на съемочной площадке, а в залах суда. Она прошла через тяжелый бракоразводный процесс с Джонни Деппом, из которого не смогла выйти победительницей. Знаменитость неоднократно рассказывала, насколько тяжелыми и выматывающими для нее были попытки добиться справедливости, что подтверждают ее недавние снимки.

Из самой красивой женщины в это: фото Эмбер Херд до и после лишат дара речи

На фотографиях папарацци видны значительные изменения во внешности Херд. Она выглядит весьма болезненно, что подтверждает, например, бледный цвет лица и его опухлость. Также усугубляет ситуацию и то, что артистка перестала за собой следить.

Подобные перемены шокируют преданных поклонников Эмбер. Они призывают знаменитость как можно скорее обратиться к врачам и отправиться на лечение, а после начать восстанавливать свою карьеру.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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