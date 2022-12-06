Из самой красивой женщины в это: фото Эмбер Херд до и после лишат дара речи

Эмбер Херд за годы карьеры успела сняться во многих ярких проектах. Поклонники никогда не скрывали, что считают ее самой красивой звездой Голливуда, а в 2016 году специальное исследование подтвердило это. Как оказалось, лицо артистки на 91,85% соответствует золотому сечению Фибоначчи. Однако скандалы последних лет весьма негативно сказались на ее внешности.

Так, последние годы Эмбер проводит не на съемочной площадке, а в залах суда. Она прошла через тяжелый бракоразводный процесс с Джонни Деппом, из которого не смогла выйти победительницей. Знаменитость неоднократно рассказывала, насколько тяжелыми и выматывающими для нее были попытки добиться справедливости, что подтверждают ее недавние снимки.

На фотографиях папарацци видны значительные изменения во внешности Херд. Она выглядит весьма болезненно, что подтверждает, например, бледный цвет лица и его опухлость. Также усугубляет ситуацию и то, что артистка перестала за собой следить.

Подобные перемены шокируют преданных поклонников Эмбер. Они призывают знаменитость как можно скорее обратиться к врачам и отправиться на лечение, а после начать восстанавливать свою карьеру.