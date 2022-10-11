Из потомка великого поэта в «бандиты»: чего не может себе простить Пчела из «Бригады»

Он до сих пор считает, что запятнал память своих великих предков.

Актер Павел Майков даже спустя двадцать лет критически отзывается о роли Пчелы из культового сериала «Бригада», которая сделала его и его коллег по проекту настоящими народными любимцами. Даже несмотря на то, что сейчас Павел — популярный и востребованный актер, он уверен, что съемки в «Бригаде» заставили бы его предка, знаменитого поэта Аполлона Майкова, перевернуться в гробу.

Теперь Павлу даже стыдно вспоминать, что он принадлежит к известному в России дворянскому роду, потому что он запятнал его честь, сыграв преступника и убийцу. Причем, по словам 46-летнего Майкова, этот факт он прекрасно осознавал уже в 2002 году, когда только начинал сниматься в «Бригаде».

По мнению артиста, он и его товарищи по цеху, снявшись в знаменитом сериале, совершили настоящее преступление, потому что множество мальчишек, посмотрев на Пчелу, Космоса и Сашу Белого, решили стать бандитами. «Так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия», — цитирует актера «Экспресс газета ».