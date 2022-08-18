Из первой красавицы России в «куклу с ресницами»: как годы изменили Анастасию Волочкову

Балерина Анастасия Волочкова блистала на мировых сценах, поражая публику не только своим талантом, но и красотой. Карьера примы Большого театра была поистине многообещающей: поклонники теряли от танцовщицы голову и были готовы ради нее на любые подвиги.

Об этом говорил и коллега звезды Николай Цискаридзе. По его словам, у Волочковой всегда была «неординарная и яркая внешность», а мужчины «падали штабелями» к ее ногам. Артист балета уверял, что не раз видел своими глазами, как жены ревновали своих мужей и били их сумочками, пока те шли к Волочковой, чтобы просто постоять рядом с ней.

Однако от былого успеха не осталось и следа. Артистка лишилась работы в Большом театре и перестала гастролировать по миру. Со временем она растеряла и свое очарование. Сегодня фотографии Волочковой, которыми она щедро делится в своем Telegram-канале, подвергаются критике интернет-пользователей, которые уверены в том, что звезда злоупотребляет горячительными напитками и не следит за собой.

Поклонники с сожалением отмечают, что годы не пощадили первую красавицу России. По их мнению, Волочкова лишилась своей естественной красоты и превратилась в «куклу с ресницами», имя которой сегодня упоминается в прессе не в связи с яркими достижениями, а в связи с ее провокационными выходками.