﻿«Из окна "Мерседеса" видно больше»: Михалков поплатился за тщеславие

Картина Никиты Михалкова «Родня» много лет любима зрителями. Простая история из жизни деревенской жительницы нашла отклик в сердцах миллионов, ведь подобное могло произойти едва ли не с каждым.

Но легендарный фильм мог много лет пролежать на полке: советская цензура предъявила Михалкову и сценаристу ленты Виктору Мережко сотни правок, требуя фактически переснять «Родню» заново.

Одной из главных претензий стал упрек Михалкова в тщеславии и в том, что такой жизнь советских граждан можно было увидеть только из окна «Мерседеса». На это оскорбленный Михалков ответил главе Госкино, что из «Мерседеса» можно увидеть гораздо больше, нежели из министерской «Чайки». Такой наглости Никите Сергеевичу уже не простили.

Спасти фильм для зрителей, по слухам, удалось только благодаря личному разрешению выпустить картину в прокат от всесильного председателя КГБ СССР Юрия Андропова.

Возможно, Юрий Владимирович просто не хотел развития скандала, связанного с именем режиссера, отец которого был едва ли не самым знаменитым советским писателем и автором слов к гимну Советского Союза.