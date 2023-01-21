Из официантки в звезду Голливуда: гляньте, какой стала жена Мэтта Дэймона (фото)

Брак Мэтта Дэймона и Лучаны Барросо называют главным мезальянсом Голливуда. Дело в том, что супруга именитого актера начинала как официантка. Как сегодня живет звездная пара?

Когда они познакомились, Лучана работала в ресторане. Мэтт зашел в заведение после тяжелых съемок вместе с компанией друзей. Барросо ничуть не смутилась при виде известного актера и честно призналась, что является его преданной поклонницей. Мэтту эти слова запали в душу, да и сама девушка очень понравилась. Через какое-то время молодые люди начали встречаться.

Мэтт и Лучана поженились в 2005 году. Их брак можно назвать образцовым, ведь пара никогда не была замешана в крупных скандалах и громких семейных разборках. В их союзе родились три девочки. Также у Барросо есть дочь от предыдущего брака.

Если сегодня Дэймон выглядит явно постаревшим, то его супруга с годами только хорошеет. Она по-прежнему остается стройной и эффектной брюнеткой с пронзительным взглядом. Возможно, секрет ее молодости в аргентинском происхождении.