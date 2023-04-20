Из обаятельной Наташи Ростовой в затворницу: от былой красоты звезды «Войны и мира» ничего не осталось

Людмила Савельева покорила не только Советский Союз, но и весь мир, снявшись в роли Наташи Ростовой в экранизации романа «Война и мир». Миллионы поклонников рукоплескали артистке, а режиссеры завалили ее сценариями.

Первое время после выхода картины Савельева активно снималась как в советских, так и в иностранных фильмах. Например, она сыграла вместе с Марчелло Мастроянни в картине «Подсолнухи» и в драме «Шел четвертый год войны».

Однако со временем ролей предлагали все меньше, поэтому артистка решила уйти из профессии и посвятить себя семье.

Сегодня знаменитость, по данным YouTube-канала «Центральное телевидение», ведет затворнический образ жизни. Она страдает от многочисленных проблем со здоровьем, поэтому сильно похудела и едва выходит из дома. Артистка давно не общается с поклонниками, но они не скрывают, что мечтали бы еще раз увидеть любимую звезду на экранах.