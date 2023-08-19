Из милого карапуза — в бородатого чудака с «Фабрики звезд»: никогда не догадаетесь, о ком речь

Глядя на очаровательного темноглазого малыша, сложно поверить, что он станет брутальным бородатым мужчиной. Сегодня этого парня знает вся страна, он успешный музыкант и предприниматель. Снимками из семейного архива поделилась мать артиста.

15 августа Тимати исполнилось 40 лет. Симона Юнусова опубликовала детские снимки рэпера и оставила трогательное поздравление.

«Я с удивлением смотрю на этого бородатого мужчину, а вижу — смуглого, черноглазого малыша с хитрющим взглядом», — написала в соцсетях женщина.

Тимур Юнусов прославился под псевдонимом Тимати после участия в четвертой «Фабрике звезд». Тогда он тоже мало походил на брутала с растительностью на лице. Зрители полюбили трогательного худенького мальчика, который читал рэп о любви.

Сегодня Тимати сам стал отцом. Он воспитывает дочь Алису и сына Ратмира, но с матерями детей уже расстался. В последнее время рэпера часто видят в компании модели Валентины Ивановой.