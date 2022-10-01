Из любовного треугольника в квадрат: с кем боролась Гундарева за сердце звезды «Зависти богов»

Звездный ловелас так и не обрел свое счастье.

Анатолий Лобоцкий прославился благодаря роли французского журналиста в фильме Владимира Меньшова «Зависть богов». С тех пор Лобоцкий постоянно снимается в кино и сериалах и буквально не сходит с экранов. Личная жизнь звезды оказалась не менее насыщенной, чем его карьера.

Первой женой актера стала однокурсница Надя Смирнова, с которой он учился в тамбовском филиале Московского института культуры. Девушка забеременела – и пара решила пожениться. У актеров родился сын. Но получив диплом, Анатолий Лобоцкий уехал в Москву, оставив жену и ребенка. В столице его ждали романы с другими звездными красавицами.

В Москве у актера завязались отношения с актрисой Еленой Мольченко – Лобоцкий развелся, но так и не позвал возлюбленную под венец. После выпуска пара устроилась в Московский академический театр имени Владимира Маяковского. Там молодой актер приглянулся Наталье Гундаревой. Мольченко пришлось отступить, но горевала она недолго, а любовный треугольник превратился в квадрат – за бывшей возлюбленной Лобоцкого начал ухаживать другой актер, Александр Фатюшин.

Второй женой Анатолия Лобоцкого стала некая Наталья, которая родила актеру дочь. Пара прожила вместе несколько лет, а позже Лобоцкий влюбился в Юлию Рутберг, с которой они позже также расстались.

Сейчас актеру 63 года. Он не женат, но быть может, еще найдет себе очередную супругу.