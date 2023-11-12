Из любимицы советских детей в изгои: что разделило жизнь милой актрисы на до и после

Елена Проклова прославилась еще в раннем детстве. Артистка сыграла в нескольких картинах, которыми покорила юных зрителей. Например, публика видела ее в «Снежной королеве», где она исполнила роль Герды, и в драме «Переходный возраст», где она стала не по годам серьезной Ольгой Алексеевой. Поклонники были в восторге от молодой и талантливой артистки, однако с годами она потеряла всю любовь соотечественников.

Дело в том, что Проклова шокировала публику обвинениями в сексуальных домогательствах. Она призналась, что прославленные режиссеры позволяли себе приставать к ней, когда она была еще совсем ребенком.

Преданные фанаты и коллеги были поражены словам артистки. И если одни поверили ей, то другие предпочли осудить звезду экрана. Они отметили, что Проклова не предоставила никаких доказательств, а многие герои ее историй уже мертвы. Артистка, по их мнению, таким образом пытается лишь привлечь к себе внимание, очерняя звезд советского кино.