Из культовой комедии в фильм ужасов: что на самом деле происходило на съемках «В джазе только девушки»

Фильм «В джазе только девушки» вышел на экраны более 60 лет назад, однако до сих пор не утратил своей популярности. Картина с легендарной Мэрилин Монро в главной роли, вне всяких сомнений, стала культовой.

Изначально ленту планировали снимать в цвете, поскольку того требовал контракт именитой актрисы. Однако задумке помешал грим, который густо наносился на актеров, которых перевоплощали в женщин. В кадре их лица давали зеленый оттенок, поэтому в итоге фильм пришлось сделать черно-белым.

На съемках проекта происходило немало других интересных историй. Многие из них связаны с Тони Кертисом и Джеком Леммоном, перед которыми стояла поистине непростая задача: артисты должны были не только выглядеть, как женщины, но и вести себя соответствующим образом.

Чтобы проверить, как звезды вжились в роль, режиссер картины Билли Уайлдер попросил их посетить дамскую комнату. Так из культовой комедии проект превратился в настоящий фильм ужасов: актеров, которые сильно напугали представительниц прекрасного пола, вмиг разоблачили.

Впоследствии режиссер смирился с тем, что Кертис и Леммон справлялись со своей задачей лишь наполовину. Уайлдер решил не изнурять актеров и позволил им вести себя комично, поскольку роли Джозефины и Дафны были несколько карикатурными.