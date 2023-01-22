Из красавицы в «офисный планктон на фастфуде»: что стало с бежавшей в США звездой СССР

Ирина Шмелева поразила зрителей комедии «Кин-дза-дза!» своим образом загадочной инопланетянки. Роль хоть и оказалась эпизодической, но стала яркой и сделала актрису широко известной по всему Союзу.

Последующие годы стали для девушки очень успешными, и она стала чаще сниматься в кино. Артистка даже сумела обрести личное счастье и второй раз вышла замуж. Ее избранником стал программист Николай Боголюбов, который некоторое время уже жил в США. Супруги решили полностью перебраться за океан и сбежали от постсоветской атмосферы.

Тем временем Америка встретила Ирину не самым лучшим образом. И сегодня женщина работает в фирме по продаже недвижимости. Кроме профессии изменилась и внешность красавицы. Теперь она выглядит даже старше своего возраста, и все это из-за лишних килограммов.