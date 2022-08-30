Из красавчика в «обычного мужика»: как изменился главный красавец сериала «Скорая помощь» Ноа Уайли

Сериал «Скорая помощь» о приемном отделении чикагской областной больницы стал культовым телевизионным явлением. Фанаты целых 15 лет внимательно следили за отношениями медперсонала и их попытками помочь пациентам. Конечно, за это время проект подарил зрителям и множество ярких персонажей. Один из них ― харизматичный медик Джон Картер, который из стажера превращается в первоклассного специалиста.

Артист Ноа Уайли, воплотивший этого героя, попал в сериал практически сразу после школы и мгновенно стал звездой телевидения, проработав в одном образе на протяжении 11 сезонов. Уже после окончания шоу ему стали предлагать и другие более разноплановые роли. Так, он снялся в фантастической трилогии «Библиотекарь», а потом сыграл в сериалах «Рухнувшие небеса» и «Красная линия».

Но десятилетия все-таки отразились на внешности артиста. Сейчас ему уже за 50, он отпустил бороду, а его утонченные черты лица несколько высохли. Также со временем изменился и взгляд актера, который из-за морщин стал более тяжелым. Зато можно отметить, что улыбка осталась прежней ― несколько скованной и неловкой.

Впрочем, такие изменения не только не мешают ему заключать новые контракты, но и расширяют его творческие интересы. Сегодня Ноа Уайли сам развивает таланты: уже несколько лет он продюсирует свою собственную театральную компанию.