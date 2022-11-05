Из грязи в князи: знаки Зодиака, которым суждено подняться с самых низов

Родиться с золотой ложкой во рту удается не всем - многим людям приходится самостоятельно прокладывать себе дорогу наверх, без помощи влиятельных и состоятельных родственников. Однако для того, чтобы добиться успеха без протекции, одной только целеустремленности мало - по словам астрологов, большую роль играет знак зодиака. Набор качеств, которым наделены те или иные представители зодиакального круга, помогает им подняться с самых низов и начать жизнь с чистого листа.

Овен

Овны довольно рано понимают, что в жизни необходимо рассчитывать в первую очередь на собственные силы, и только потом - на поддержку окружающих. Поэтому уроженцы огненного знака действуют смело и дерзко, чтобы добиться поставленных целей. Не гнушаются они и нечестными приемами, поскольку не видят в этом ничего плохого.

Правда, астрологи все же советуют знаку действовать честно, ведь по законам кармы рано или поздно все возвращается и человеку воздается по его заслугам.

Близнецы

Представители воздушного знака мечтают о лучшей жизни для себя и своих близких, но не всегда им хватает силы воли встать с дивана и начать что-то делать. Зато уж если Близнецы решились изменить правила игры, то можно быть уверенными в том, что они пойдут до конца.

При этом уроженцы знака умеют не только вкалывать, но и отдыхать.

Это помогает им сохранить баланс и не выгореть по дороге к желанной цели, а также сохранить силы для того, чтобы сполна насладиться триумфом.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, практически не распространяются о своих грандиозных планах. Они убеждены, что чем меньше человек знает о том, что у тебя на уме, тем лучше. Кроме того, представители воздушного знака предпочитают действовать по-честному, даже солидный куш не заставит их изменить своим принципам и во имя выгоды пойти на предательство или обман.

Весы скорее уж будут использовать связи - им удается расположить к себе людей и договориться о сотрудничестве.

Козерог

Уроженцы земного знака наделены всеми качествами для того, чтобы преодолеть бедность и добиться высокого дохода. Козероги очень умны, находчивы, наблюдательны, что позволяет им учиться на чужих ошибках, не совершая собственных. Кроме того, представители знака трудолюбивы - порой они обходятся собственными силами и экономят много средств.